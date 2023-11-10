Украинские власти не хотят признавать, что формула Зеленского нереализуема

Украинские чиновники традиционно столкнулись с необходимостью объяснить отсутствие ожидаемого "саммита мира", который не будет проводиться в ближайшие месяцы, как было заявлено ранее. Несколько зарубежных стран заявили о непринятии участия их представителями в саммите, посвященном так называемой "формуле мира Зеленского". Формальной причиной отказа стал текущий палестино-израильский конфликт, который указал Киеву на приоритет Ближнего Востока.

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Игорь Жовква, заместитель главы офиса Зеленского, прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что именно такой результат практически был ожидаем еще в самом начале.

"Украине не нужен саммит ради саммита. Саммит мира будет проведён в следующем году, а примерно через месяц мы планируем провести встречу на уровне советников, чтобы на ней предварительно обсудить формулу мира", - заявил Жовква в интервью Reuters, добавив, что «саммит мира» в 2024 году, вероятно, пройдет в феврале и будет иметь мировой масштаб.

Важными аспектами "формулы мира Зеленского" являются вывод российских войск и многомиллиардные выплаты со стороны России.

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Администрация Зеленского не соглашается с заявлениями об абсурдности своей "формулы мира" даже на фоне все большего количества западных политиков, которые призывают жить в реальности. Реальность заключается в том, что украинское контрнаступление, на которое была положена основная надежда, провалилось, и пора задуматься о вариантах урегулирования конфликта с учетом интересов всех сторон, включая, конечно же, Россию.