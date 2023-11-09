реклама
В течение последних 24 часов российские военные смогли значительно сузить будущий котловой периметр в Авдеевке - подразделения российской армии продвинулись друг к другу с севера и юга на расстояние более 1,5 километров. Из-за успешного захвата нескольких важных опорных точек противника российским войскам удалось придвинуться вплотную к южной окраине Авдеевки.
реклама
Согласно украинским источникам, российские вооруженные силы активно используют большое количество пехотных групп и беспилотных летательных аппаратов на участке вблизи Авдеевки. Тактика, применяемая российской армией на данный момент, достаточно разнообразна, штурм города происходит с трех сторон.
На севере от Авдеевки также отмечаются успехи российских войск в районе Степного, что находится к северо-западу от Красногоровки. Территория садового товарищества была взята под контроль. Более того, российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по позициям украинских сил, которые находятся на Коксохимическом заводе и в городской черте Авдеевки. ВСУ продолжают перебрасывать свои войска к Авдеевке с Запорожского и Купянского направлений, но от создания полного окружения Авдеевки остается всего несколько километров.
На некоторых участках линии соприкосновения расстояние до городской застройки на окраине Авдеевки не превышает 500 метров. В результате постоянных атак российской армии украинские формирования вынуждены отступать и отступать. Украинские наблюдатели выражают опасения, что Авдеевка становится могилой для элитных частей ВСУ, которые остались под контролем Киева.