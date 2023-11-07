По словам официальных лиц, данное решение должно помочь военным справляться с болями, посттравматическими стрессовыми расстройствами

Как сообщает американское информационное агентство "Bloomberg", Украина рассматривает возможность легализации медицинского каннабиса с целью оказания поддержки военнослужащим ВСУ.

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Согласно заявлению главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Радуцкого, этот вопрос будет обсуждаться уже в текущем месяце. В случае вступления данного закона в силу, украинцы с медицинскими рецептами смогут приобретать медицинский каннабис, но возможность приобрести растение появится только через шесть месяцев после принятия закона.

Как подчеркивает "Bloomberg", медицинский каннабис может принести значительную пользу военнослужащим Вооруженных Сил Украины, помогая им справляться с болями, посттравматическими стрессовыми расстройствами и другими травмами. Последнее время, в украинской армии наблюдаются случаи, когда военнослужащие "выгорают", находясь непосредственно на линии боевого соприкосновения, и уходят в депрессию, ощущая безысходность происходящего. Судя по всему, подобное лекарство должно будет помочь и с этим недугом.

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Важно отметить, что в отношении рекреационного использования, приобретение и употребление марихуаны останутся запрещенными.