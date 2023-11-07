Боеприпас стёр с лица земли трёхэтажную постройку вместе с украинским подразделением

За последний год министерство обороны РФ начинает применять в зоне проведения Специальной Военной Операции всё новое и более мощное вооружение. Одним из них является боеприпас 9-А-7759 «Гром».

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Бойцы Вооруженных Сил России опубликовали видео, демонстрирующее разрушительную мощь боеприпаса данного типа.





На видео группа украинских военнослужащих занимает позицию в одном из зданий, не подозревая, что уже были раскрыты беспилотным летательным аппаратом, находившимся в воздухе. Оператор беспилотника передал информацию руководству, и те в свою очередь запросили удар с воздуха. По имеющимся данным, украинскую группу Воздушно-космические Силы ликвидировали при помощи комплекса управляемого ракетно-бомбового вооружения класса воздух-земля 9-А-7759 "Гром". От удара весь трёхэтажный дом рассыпался словно песочный, не дав и шанса на выживание всем находившимся внутри военнослужащим.

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Такая разрушительная сила боеприпаса обеспечивается за счёт его уникальной конструкции. При общей массе в 600 кг комплекс имеет 480-килограммовую боевую часть, что больше, чем у других авиационных бомб или ракет. А носителями такого грозного оружия являются самолёты МиГ-35, Су-34, Су-35 и Су-57.