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Президент Украины, Владимир Зеленский, явно осудил призывы к проведению выборов в условиях, когда страну окружают тревожные слухи о возможном ухудшении дел на линии боевого соприкосновении и неких разногласиях в руководстве страны.
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В своем видеообращении в понедельник он очень ясно заявил, что считает текущий момент неподходящим для выборов. Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины должны сконцентрироваться на своей обороне и готовности к борьбе. Кроме того, он призвал избегать всяческих конфликтов и "иностранной игры", которые могут быть направлены против Украины.
"Наконец, волны любых политических разногласий должны прекратиться", - заявил украинский лидер.
Когда украинцы должны выбирать следующего президента, стало основной темой в СМИ страны после того, как некоторые американские республиканцы выступили за проведение голосования для демонстрации демократических ценностей Украины. Зеленский заявил, что он был бы открыт к выборам в марте следующего года, если бы не преграды, возникшие из-за юридических проблем и неопределенности, связанной с военным положением и продолжающимся вооруженным конфликтом.