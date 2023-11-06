Министерство Обороны Израиля опубликовало видео с камеры одной из собак

Израильское Министерство Обороны продемонстрировало работу боевых собак, используемых солдатами ЦАХАЛ для борьбы с бойцами исламистского палестинского движения ХАМАС в подземных туннелях под Сектором Газа. Видео доступно по данной ссылке.

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На записи видно, как стремительно псы израильской армии настигают свои цели в темных и узких проходах палестинских подземелий. Ранее стало известно, что ЦАХАЛу удалось овладеть частью точек входа в туннели, из которых осуществляли атаки бойцы ХАМАСа.

Сообщается, что израильские войска сумели полностью окружить Газу и выйти к морю. Однако, бои между сторонами продолжаются. Периодически представители ХАМАСа публикуют видео из зоны боевых действий, где уничтожается бронированная техника и живая сила израильтян. При этом ЦАХАЛ не комментирует удары по лагерям беженцев и больницам Палестины.

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Накануне американские официальные лица призвали Иерусалим использовать менее мощное вооружение во время бомбёжек густонаселённых районов города и тщательно изучать разведывательные данные, дабы сократить количество жертв среди мирного населения. В настоящий момент, по официальным данным в Секторе Газа погибли больше десяти тысяч человек. Четыре тысячи из них дети.