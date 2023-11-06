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На сайте Министерства Обороны Украины опубликована новая военная доктрина на период до 2028 года, то есть на следующие пять лет. Документ определяет политику набора и подготовки персонала ВСУ в мирное и военное время, уделяя особое внимание удовлетворению потребностей украинской армии в кадрах.
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Военная подготовка и роль Вооруженных Сил Украины в интернациональных отношениях также являются ключевыми. Главные моменты концепции можно резюмировать следующим образом: ВСУ будут переведены на контрактную службу, что превратит армию страны в полностью профессиональную. Отказ от срочной службы будет компенсироваться интенсивной боевой подготовкой граждан призывного возраста. Учет военнослужащих будет электронным, а процессы управления персоналом автоматизированы и цифровизированы. Карьера военных будет основываться на образовании и профессиональном развитии, с учетом принципов гендерного равенства, характерных для демократических стран. Концепция прямо указывает, что женщины и мужчины в ВСУ будут иметь равные возможности и обязанности. Кроме того, вводится новая модель отношений между военнослужащими и командирами.
Среди других важных пунктов: расширение сотрудничества учебных военных заведений Украины и западных стран, в том числе Североатлантического Альянса, обеспечение военных приличной заработной платой и жильем, а также предоставление психологической помощи при увольнении и т.д.
Все эти меры могут быть применены до 2028 года, а Министерства Обороны Украины будет внимательно наблюдать за результатами реализации новой концепции.