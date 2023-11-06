Министерство Обороны перейдёт на новую доктрину Вооруженных Сил Украины

На сайте Министерства Обороны Украины опубликована новая военная доктрина на период до 2028 года, то есть на следующие пять лет. Документ определяет политику набора и подготовки персонала ВСУ в мирное и военное время, уделяя особое внимание удовлетворению потребностей украинской армии в кадрах.

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Военная подготовка и роль Вооруженных Сил Украины в интернациональных отношениях также являются ключевыми. Главные моменты концепции можно резюмировать следующим образом: ВСУ будут переведены на контрактную службу, что превратит армию страны в полностью профессиональную. Отказ от срочной службы будет компенсироваться интенсивной боевой подготовкой граждан призывного возраста. Учет военнослужащих будет электронным, а процессы управления персоналом автоматизированы и цифровизированы. Карьера военных будет основываться на образовании и профессиональном развитии, с учетом принципов гендерного равенства, характерных для демократических стран. Концепция прямо указывает, что женщины и мужчины в ВСУ будут иметь равные возможности и обязанности. Кроме того, вводится новая модель отношений между военнослужащими и командирами.

Среди других важных пунктов: расширение сотрудничества учебных военных заведений Украины и западных стран, в том числе Североатлантического Альянса, обеспечение военных приличной заработной платой и жильем, а также предоставление психологической помощи при увольнении и т.д.

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Все эти меры могут быть применены до 2028 года, а Министерства Обороны Украины будет внимательно наблюдать за результатами реализации новой концепции.