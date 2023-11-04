Алексей Данилов охарактеризовал этот мессенджер как опасный и уязвимый заявив, что СНБО готово заблокировать его

Власти Украины рассматривают возможность блокировки Telegram. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексей Данилов охарактеризовал этот мессенджер как "опасный и уязвимый".

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В интервью изданию "Лига,нет" Данилов объяснил, что Telegram является площадкой для влияния, где люди, получая вознаграждение, продвигают определенные идеи и цели. По его словам, здесь речь идет не о журналистике, а о влиянии и манипуляциях. Согласно Данилову, СНБО готово заблокировать Telegram при наличии необходимых документов от "соответствующих служб".

Последние годы показали, что большинство людей получают последние новости непосредственно из данного мессенджера. В различных Telegram-каналах оперативнее всего размещается актуальная информация. Это касается и политических событий, и новостей из мира экономики, и в первую очередь ситуации на линии боевого соприкосновения, независимо, идёт ли речь о российской Специальной Военной Операции на Украине или о военных действиях между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке.

К сожалению, не всегда поступающая информация достоверна, но наиболее нецензурированные видео и фотоматериалы, отражающие полную картину событий, люди получают именно там. И, к сожалению, да, в настоящее время такие средства массовой информации становятся наиболее эффективными для управления массами.

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Взять тот же случай, произошедший недавно в Махачкале. Люди попали под влияние недоброжелателей, находившихся вовсе на огромном расстоянии от места событий. В результате беспорядков в тот день пострадало несколько человек.