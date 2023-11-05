Мощность ядерной бомбы B61-13 составляет 360 килотонн, что в 24 раза больше, чем у сброшенного на Хиросиму заряда

Разрабатываемая Соединенными Штатами Америки ядерная бомба B61-13 вызывает активное обсуждение в британской прессе. Репортеры издания "Mail Online" пошли еще дальше и представили сценарий ядерного удара по Москве.

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"Моделирование взрыва американской бомбы мощностью 360 килотонн над Москвой показывает, что это приведёт к сотням тысяч жертв, примерно миллиону раненых и обширным разрушениям", - заявили специалисты.

Согласно их данным, новая ядерная бомба, разрабатываемая американцами, значительно превосходит по мощности атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму в 1945 году примерно в 24 раза. Авторы статьи уточняют, что все в радиусе километра от эпицентра взрыва будет превращено в пар, а в пределах 1,6 километров, вероятнее всего, произойдут гибель людей и живых организмов. Радиация в течение месяца, скорее всего, унесет жизни всех, кто останется в радиусе 3 километров. К тому же, примерно 15% населения погибнет впоследствии от онкологических заболеваний.

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В статье подчеркивается, что площадь, покрытая огненным вихрем, составит около 170 квадратных километров, что в несколько десятков раз больше масштаба Хиросимы. Если таким образом журналисты "Mail Online" хотят напугать российское общество, стоит смоделировать детонацию "Кузькиной матери"(АН602) с мощностью свыше 50-ти мегатонн в центре Лондона. Можно даже сделать расчеты на основе первоначального проекта, который предусматривал мощность заряда в 101.5 мегатонны.