Данная деятельность будет альтернативным вариантом военной службы в составе Вооруженных Сил России

Глава Министерства цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев выступил на мероприятии «CNews FORUM 2023» в Москве и поддержал концепцию создания кибервойск в нашей стране. Он заявил, что это может стать одним из перспективных вариантов военной службы по контракту и отметил планы по развитию кибервойск.

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Значительное количество российских граждан уже заключили контракты с Министерством обороны и сегодня служат в Вооруженных силах. Однако те, у кого есть навыки и кто силён в области информационных технологий (IT), могут быть значимым активом для специальных войск, где их способности и потенциал будут востребованы.

В своем обращении Шадаев подчеркнул, что будет много желающих заключить контракт на службу в специальных войсках, связанных с киберобеспечением военных операций и борьбой с хакерскими атаками. Он также уверен, что Министерство обороны активно прорабатывает этот вопрос.

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В идею образования кибервойск все больше включаются различные ведомства, особенно после увеличения числа хакерских атак на государственные структуры, промышленный сектор, средства массовой информации и другие сферы. В этом контексте летом депутат Государственной Думы Антон Горелкин выступил с инициативой создания киберподразделений в структуре Росгвардии. Ранее, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак также высказал предложение о создании кибервойска в составе Вооруженных Сил ил России. Он также предложил предусмотреть госзаказ для обеспечения этих подразделений необходимыми техническими средствами.