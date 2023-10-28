США извлекают уроки их всех современных конфликтов

В штате Юма Соединенных Штатов Америки прошли испытания новой системы интегрированной противовоздушной обороны на легких бронемашинах JLTV в условиях современных сражений. К мероприятию были привлечены морпехи США.

реклама

Эта передовая система, разработанная исключительно для повышения показателей эффективности и безопасности, наделяет JLTV возможностью защищать себя и своих пехотинцев от атак с воздуха. Сами по себе бронеавтомобили JLTV начали разрабатываться ещё в 2006 году. Данная техника заменила собой бронеавтомобили Humvee, автопарка Вооруженных Сил США. Новые машины получились более живучими и грузоподъёмными. Согласно информации в интернет-ресурсах, на сегодняшний день произведено уже более 18 тысяч подобных бронированных "колесниц".

Накануне американские конструкторы испытали вариант бронемашины JLTV с установленным на неё боевым модулем RS6 с пушкой XM914/M230 EF, а также спаренным с ней пулемётом калибра 7,62 миллиметра и двумя направляющими ПЗРК Stinger. Новая система противовоздушной обороны интегрирована непосредственно на JLTV, что обеспечивает мобильность и гибкость при выполнении важных задач на поле боя. Система также включает в себя современные радары и датчики, обнаруживающие и прослеживающие вражеские воздушные объекты на значительном расстоянии.

Испытания новой системы интегрированного ПВО на легких бронемашинах JLTV показывают, что США извлекают уроки из протекающих в настоящее время конфликтов. К примеру, в ходе СВО стало понятно, что войскам необходимо большое количество мобильных и относительно недорогих средств ПВО, которые смогут прикрывать колонны от вражеских беспилотников, вертолётов и другой авиации.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде



