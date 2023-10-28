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Zelikman
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» вступают в ряды «Ахмата»
Об этом сообщил командир подразделений «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов

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  Как сообщает командир подразделения специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, на службу в отряды спецназа активно приходят бывшие сотрудники частной военной компании «Вагнер».

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  "Сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнер". То есть, сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", - заявил военачальник.

  По словам Апты Алаудинова, бойцы группы Вагнера и ранее поступали на службу в «Ахмат», но в последнее время приток опытных "Музыкантов" ускорился и стимулом этому послужило такое же отношение командиров подразделений к своим подчинённым, какое оно было в ЧВК «Вагнер». Также стоит отметить и высокий уровень материального оснащения «Ахмата».

  Стоит отметить, что в данной ситуации может сказываться долгий период застоя, в плане набора сотрудников в очередную командировку. В компании сообщили, что в настоящий момент никаких отправок в Африку не намечается и всем сотрудникам приходится либо ждать звонка от ЧВК «Вагнер», либо вступать в другие подразделения Министерства Обороны или Росгвардии.

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  "Я к бойцам «Вагнера» всегда относился с очень большим уважением. Я их всегда считал достойными ребятами. Это реально патриоты России - герои. О них по-другому и не скажешь", - добавил командир «Ахмата».

#сво #армия #оружие #вагнер #чвк #бойцы #ахмат #подразделения
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