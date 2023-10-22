"Если война между Израилем и ХАМАС распространится на страны региона, это повлияет на распределение нефти на международных рынках"

По словам премьер-министра Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани, возможное распространение войны между Израилем и ХАМАС на другие страны в регионе вызовет не только политические и гуманитарные последствия, но и вопросы, связанные с экономикой и, в частности, с поставками нефти на международных рынках.

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"Если война между Израилем и ХАМАС распространится на страны региона, это повлияет на распределение нефти на международных рынках", - заявил политический деятель.

Осознавая значимость данного проблемного вопроса, Мухаммед Шиа обратил внимание на тот факт, что если война продолжится и выйдет за пределы Израиля и Палестины, это неминуемо повлияет на глобальное распределение нефти. Сегодня Ирак является одним из ключевых производителей и экспортеров нефти в мире, и его экономика в значительной степени зависит от стабильности региона и отсутствия конфликтов. В случае распространения войны потоки нефти в этой части мира могут быть нарушены.

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Это может привести к снижению поставок, росту цен на нефть и, как следствие, негативным последствиям для мировой экономики. Зависимость многих стран от нефти, включая развитые и развивающиеся, делает этот фактор особенно важным и свидетельствует о потенциальной угрозе для международных рынков. Такая же ситуация может коснуться и цен на природный газ. Ранее Катар, уже имеющий немалую долю на рынке природного газа, заявлял, что прекратит экспорт данного ресурса в страны Запада, если не прекратится израильская агрессия против Палестины.