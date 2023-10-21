В сети появились фотографии боевой машины, на которой сотрудники ЧВК Вагнер въезжали в Ростов-на-Дону

В сеть попали фотографии одного их самых знаменитых танков, принадлежавшего Частной Военной Компании «Вагнер». Та самая боевая машина Т-80БВ "Сибирь" в настоящее время несёт боевое дежурство в 116-ой бригаде оперативного назначения Росгвардии.

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В июне жители Ростова-на-Дону сделали большое количество фотографий на фоне одного из "Тихих гигантов" - танка Т-80БВ с суровым названием «Сибирь». Он был одной из тех боевых машин, на которых Группа Вагнера занимала позиции в период мятежа. В эти два дня весь мир следил за всеми событиями, происходящими между Ростовом и Москвой, причём как дружественные, так и враждебно настроенные к нам страны. Одни переживали за мирное урегулирование ситуации, другие надеялись на кровопролитие внутри России. К счастью, разум возобладал над эмоциями.

После разрешения данной ситуации подразделения ЧВК «Вагнер» начали подготовку своего вооружения и военной техники для передачи Министерству Обороны. К тому моменту некоторая часть сотрудников компании уже была передислоцирована на территорию Республики Беларусь. Боевые машины далее были направлены на техническое обслуживание, после чего вновь поступили на службу в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине, как, например, танк Т-80БВ «Сибирь».

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Ранее в сети уже всплывали видеозаписи, на которых можно было распознать танки с опознавательными знаками ЧВК «Вагнер» в виде красной краски на бортах или башне танка.