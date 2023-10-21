В стране высоко оценили усилия Российской Федерации по прекращению огня в Секторе Газа

Как сообщается, граждане Палестины вышли на митинги против действий израильской армии с флагами Российской Федерации и портретами президента страны Владимира Владимировича Путина.

реклама

С момента начала обстрелов Сектора Газа со стороны подразделений ЦАХАЛ, погибло уже более четырёх тысяч мирных жителей. Руководство Израиля заявляет, что удары наносятся по военным объектам и местам дислокации членов движения ХАМАС, но при этом уже множество густонаселённых районов города превратилось в руины. Самым вопиющим инцидентом стал удар по одной из самых крупных больниц в регионе, где по имеющимся данным погибло свыше 800 человек. В медицинское учреждение несколько дней привозили раненых палестинцев, а также большое количество внутренних беженцев разбивали лагеря на территории больницы, надеясь, что израильская армия не станет стрелять по больнице. Однако, израильтяне дали понять, что готовы бить по любым объектам: больницы, храмы, мечети.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С первых же дней, Россия потребовала прекращения огня с обеих сторон и призвала сесть ХАМАС и Израиль за стол переговоров. Также в Организации Объединённых Наций представители страны заявили о необходимости создать независимое палестинское государство ради полного завершения данного противостояния. В самой Палестине высоко оценили поддержку со стороны России. Граждане вышли на митинги против действий ЦАХАЛ с флагами Палестины и России.