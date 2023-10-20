Самоходка в скором времени пойдет в серийное производство

Российская государственная корпорация "Ростех" объявила, что самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания и готова к началу серийного производства.

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Эта новейшая система вооружений разработана для значительного усиления огневой мощи российских вооруженных. САУ 2С35 "Коалиция-СВ" является одним из самых современных в арсенале российской артиллерии установок. Она имеет способность наносить мощные удары по наземным целям на большие расстояния. Эта система вооружений оснащена новейшими технологиями и разработками в области автоматизированного управления огнем, что позволяет ей эффективно вести огонь по целям с высокой точностью. Благодаря возможности стрельбы из стационарного и движущегося положений, САУ 2С35 "Коалиция-СВ" обладает высокой мобильностью и гибкостью в боевых условиях.



Как сообщают в "Ростехе", прохождение государственных испытаний является ключевым шагом перед началом массового производства данной системы. Серийное производство САУ 2С35 "Коалиция-СВ" станет основой для пополнения арсенала российской артиллерии и повышения ее боевой эффективности. Новая система позволит российским вооруженным силам успешно выполнять боевые задачи на полях сражений.