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Zelikman
Банк России приостановил выпуск обновлённых 1000-рублёвых купюр
Как сообщается, для некоторых доработок

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  Банк России объявил о приостановке выпуска 1000-рублевой банкноты нового образца для ее доработки. Возможной причиной доработок могло стать отсутствие на православной церкви изображения креста. Сразу после презентации нового дизайна 16 октября, он стал предметом оживленных дискуссий, связанных с вопросом о наличии и отсутствии различных культурных символов.

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  "Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1 тысячу рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма — без креста. Не играйте с огнем", - заявил священник Русской Православной Церкви Павел Островский.

  В сети интернет начались обсуждения новой внешности 1000-рублевой купюры, которая вызвала возмущение представителей Русской православной церкви. На шпиле здания, изображенном на банкноте, появился полумесяц, в то время как на православной церкви "забыли" изобразить крест. Данное изображение стало поводом для недовольства в православной общине. Представители Русской православной церкви выразили возмущение по отношению к отсутствию креста на здании церкви и наличию полумесяца на банкноте.

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  Хотя Банк России не объяснил причину доработки банкноты, такое решение является понятным, учитывая возникшую ситуацию. Вероятно, банк будет вносить изменения, чтобы учесть народные мнения и улучшить внешний вид и символику российской валюты.

#россия #деньги #банк #рубли #купюры
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