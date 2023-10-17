По сообщению от британской разведки, российские силы применят израильский сценарий

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, британская разведка MI-6 передала администрации Зеленского, что Вооруженные Силы Российской Федерации проведут ковровую бомбардировку Авдеевки в течение ближайших месяцев.

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Сообщается, что будет применён израильский сценарий: мирным жителям дадут 24 часа на то, чтобы покинуть зону боевых действий, а после этого российская авиация сравняет город с землёй вместе с его защитниками. Уже после этого подразделения начнут наземную операцию в Авдеевке. Британские спецслужбы призывали руководство Вооруженных Сил Украины быть готовыми к такому развитию событий ближе к концу года, в настоящий момент времени позиции украинских формирований "обрабатывает" артиллерия российской армии.

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Однако, с самого начала российской Специальной Военной Операции, Армия России в действительности не прибегала к таким методам. Первостепенной задачей подразделений было минимизировать разрушения и жертвы среди мирного населения. Поэтому долгое время российская авиация даже не применяла тяжелые авиационные бомбы по типу ФАБ-1000, ФАБ-1500. Даже сейчас данные боеприпасы применяются либо вдалеке от городской застройки, либо точечно по промышленным или инфраструктурным объектам.