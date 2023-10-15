Российская армия закрепляется на новых освобождённых позициях

По последним сообщениям от российских военных корреспондентов с линии боевого соприкосновения, Вооруженные Силы Украины оставили населённый пункт Синьковка под Купянском. Российские войска закрепляются на новых позициях.

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По имеющимся данным, штурмовым группам Вооруженных Сил Российской Федерации удалось выйти на северо-восточные окраины посёлка Синьковка, а гарнизон украинских подразделений, находившийся в данном районе, спешно покинул свои позиции, несмотря на серьёзно подготовленный оборонительный рубеж. Это была уже вторая линия обороны ВСУ, первая линия располагалась между Синьковкой и Петропавловкой, но украинской армии пришлось оставить её из-за потери боеспособности большинства подразделений, находившихся на данном участке.

"За последнюю неделю на Купянском направлении украинские войска понесли серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек", - сообщает историк и военный эксперт Борис Рожин.

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Данные об ухудшении ситуации на данном участке подтверждаются и в Генеральном Штабе ВСУ. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российская армия продолжает давить на Купянском и Лиманском направлениях.