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Zelikman
ЦАХАЛ опубликовала видео с нанесением удара по лагерю беженцев
По имеющимся данным, от атаки израильской армии погибли 15 мирных жителей

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  Как сообщается, Военно-воздушные Силы Израиля осуществили стратегический удар по Сектору Газа в ночное время. Одним из этих ударов был поражен лагерь беженцев, где по имеющимся данным погибло около пятнадцати человек, среди которых оказались и дети.

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  Кадры с уничтожением многоэтажных зданий в секторе Газа, среди которых оказалось и видео поражения лагеря беженцев, с гордостью продемонстрировало Министерство Обороны Израиля.


  На материалах видно, как целые районы складываются словно карточный домик, унося с собой жизни десятков людей, находившихся внутри своих жилищ. Нет, война идёт не против ХАМАС, война идёт против всего народа Палестины.

Ранее в сеть попали видео и фотоматериалы с того места, где израильская ракета влетела в колонну палестинских беженцев, пытавшихся выбраться из охваченного войной города. В том инциденте погибло порядка семидесяти человек, среди которых также были женщины и дети, но представители либерального и демократического сообщества не осудили подобные действия со стороны израильской армии.

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  Судя по всему, в дальнейшем данный конфликт будет лишь набирать обороты. Многие западные эксперты считают, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа не закончится в течение одной или двух недель, она скорее всего продлится несколько месяцев и унесёт еще много жизней с обеих сторон.

#армия #война #израиль #палестина #видео #ближний восток #сектор газа #цахал
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