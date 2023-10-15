В конфликт на Ближнем Востоке втягивается всё больше организаций и государств

Согласно информации, предоставленной телеканалом "Аль-Масира", военизированная группировка шиитов-зейдитов "Хуситы", расположенная в Йемене, объявили о своих намерениях принять участие в военных операциях на стороне народа палестины.

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Согласно информации, предоставленной телеканалом "Аль-Масира", данная группировка предположительно получает скрытую военно-финансовую поддержку от Ирана, а также от его союзников, включая партию "Хезболла". Это новое развитие событий может иметь серьезные последствия для ситуации на Ближнем Востоке и дальнейшего противостояния между различными сторонами конфликта.

С каждым днём появляется всё больше кандидатов на участие в большой войне на Ближнем Востоке и сколько всего организаций и государств втянутся в конфликт, сложно предугадать. Конечно, маловероятно участие в данном противостоянии турецких военных, однако, руководство страны имеет одну из самых пропалестинских позиций на сегодняшний день, наравне с Ираном.

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Немногим ранее, представители Европейской Комиссии потребовали от Турции дать чёткий ответ, кого она поддерживает в этой войне. На момент написания статьи, Анкара ещё не дала ответа и большому количеству людей хотелось бы выяснить, кого поддержит Эрдоган и как это будет проявляться.