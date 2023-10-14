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Zelikman
Полицейские применили слезоточивый газ против мусульман возле мечети Аль-Акса
Как сообщается, силовики провоцировали верующих во время пятничного намаза

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  В Иерусалиме во время пятничного намаза возле мечети Аль-Акса произошло нападение со стороны израильских полицейских на мусульман. Источники, в том числе турецкие журналисты Фулья Озтюрк и Адем Метан, сообщают, что в ходе инцидента полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, наполненные "канализационной" водой, в отношении протестующих мусульман.

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  Удивительно, что западные СМИ не уделили данному инциденту должного внимания, замалчивая происходящее. Иерусалим, одно из самых религиозных и культурных мест на планете, должен быть свидетелем уважения и толерантности со стороны всех вовлеченных сторон. Однако уже не в первый раз Аль-Акса становится "политическим рычагом" в руках израильских властей, с помощью которого правительство провоцирует местных мусульман.

  Ранее уже происходили инциденты, когда из-за блокировки мусульманской святыни и препятствий для верующих прийти помолиться, исламистская организация ХАМАС наносила ракетные удары по израильским городам. Зная, насколько остро палестинский народ реагирует на подобные акции, власти страны не раз совершали подобные действия, направляя силовиков на рейды в мечеть.

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  Как сообщается, в результате действий силовиков, пострадали десятки человек.

#израиль #конфликт #палестина #полиция #иерусалим #аль-акса #вой
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