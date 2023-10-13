По словам политика, группировка вступит в войну против Израиля когда придёт время

На митинге в поддержку Палестины в пригороде Бейрута заместитель руководителя организации «Хезболла» Наим Кассем заявил, что их группировка готова присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, "когда придет время".

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Это заявление вызвало большое волнение и обсуждение в регионе. За последние несколько лет взаимодействие между «Хезболлой» и Ираном укрепилось, и встреча ее руководителя Хасана Насраллы с министром иностранных дел Хосейном Амир Абдоллахяном лишь подтвердила эту тенденцию. Некоторые аналитики полагают, что объединение ХАМАСа и «Хезболлы» может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе и усугубить конфликт между Израилем и Палестиной. В то же время, другие считают, что это объединение может быть потенциальным инструментом борьбы с Израилем и добиться победы палестинского народа.

Будущее отношений между этими двумя группировками остается неясным, но очевидно, что заявления представителя «Хезболлы» не пустой блеф. Возможно, эта объединенная сила сможет повлиять на исход конфликта. Нужно отметить, что Израиль и его западные союзники выразили глубокую обеспокоенность по этому поводу и призывают к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Одним из ключевых вопросов остается дальнейшее развитие событий и готовность других государств в регионе вступить в эту войну на одной или другой стороне. Неизвестно, когда "придет время" и что оно принесет с собой, но одно становится ясно – ближневосточный регион остается полон неопределенности и напряжения.

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Эксперты опасаются, что втягивание в конфликт других игроков может быть абсолютно непредсказуемым и привести к настоящей катастрофе для всего мира.