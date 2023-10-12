Официальными задачами группы Дельта и команды Морские Котики будут поиск и освобождение заложников

Как сообщает израильская радиостанция "Kod", со ссылкой на свои источники, в наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа примут участие элитные американские подразделения: группа «Дельта» и команда "Морских Котиков".

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Заявляется, что американские военные будут сотрудничать со спецслужбами Израиля, а их задачей будет поиск и спасение граждан Соединённых Штатов Америки, находящихся в заложниках у движения "ХАМАС". Учитывая, с какой интенсивностью проводятся бомбардировки сектора Газа и как израильская армия превращает многоэтажные дома в груды камней, о каких-либо заложниках в этой операции думают меньше всего.

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Судя по всему, операция по спасению заложников является лишь поводом для отправки американских бойцов на штурм палестинских городов. Ранее президент Байден предостерёг третьи страны, от вступления в войну на Ближнем Востоке и пригрозил тем, кто попытается помочь палестинскому народу и движению ХАМАС. В первую очередь, сообщение было адресовано Ирану. Так как в данном регионе это наиболее сильный и радикально настроенный игрок, который имеет неприязнь и Израилю, и к Соединенным Штатам Америки. Помимо этого, иранский военно-промышленный комплекс может посоперничать с израильским и в случае столкновения Иран с Израилем, Иерусалиму придётся несладко.