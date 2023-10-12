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Как сообщает израильская радиостанция "Kod", со ссылкой на свои источники, в наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа примут участие элитные американские подразделения: группа «Дельта» и команда "Морских Котиков".
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Заявляется, что американские военные будут сотрудничать со спецслужбами Израиля, а их задачей будет поиск и спасение граждан Соединённых Штатов Америки, находящихся в заложниках у движения "ХАМАС". Учитывая, с какой интенсивностью проводятся бомбардировки сектора Газа и как израильская армия превращает многоэтажные дома в груды камней, о каких-либо заложниках в этой операции думают меньше всего.
Судя по всему, операция по спасению заложников является лишь поводом для отправки американских бойцов на штурм палестинских городов. Ранее президент Байден предостерёг третьи страны, от вступления в войну на Ближнем Востоке и пригрозил тем, кто попытается помочь палестинскому народу и движению ХАМАС. В первую очередь, сообщение было адресовано Ирану. Так как в данном регионе это наиболее сильный и радикально настроенный игрок, который имеет неприязнь и Израилю, и к Соединенным Штатам Америки. Помимо этого, иранский военно-промышленный комплекс может посоперничать с израильским и в случае столкновения Иран с Израилем, Иерусалиму придётся несладко.