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Zelikman
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
На видео одна российская боевая машина противостоит двум танкам ВСУ

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  Министерством обороны опубликованы кадры боя российского танка против двух украинских. С начала Специальной Военной Операции на Украине мы стали свидетелями множества эпизодов, демонстрирующих отвагу, мастерство и самоотверженность военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Один из таких подвигов совершил экипаж танка под названием "Алеша", который в одиночку остановил бронетанковую группу противника.

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  Благодаря современным бесплотным летательным аппаратам , в сети время от времени появляются и другие кадры сражений, которые, по сути, дают ответ на вопрос, почему провалилось украинское контрнаступление.

  Этот бой состоялся в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики. Согласно информации к материалу, экипаж российского танка сражался с противником, который пытался наступать при поддержке двух танков. Первая из бронемашин Вооруженных Сил Украины прикрывала пехоту, и конкретно с этим танком и начался бой.

  По имеющимся данным, российскому экипажу удалось уничтожить танк ВСУ, таким образом, сдерживая наступление украинской армии. Однако, в ходе стычки, и по российской машине был нанесен удар. К счастью, снаряд не сумел пробить защиту танка и экипаж продолжил бой.

  Позже на поле боя появился второй танк Вооруженных Сил Украины, и российский экипаж оказался под перекрестным огнем. На видео продемонстрирован момент, когда боеприпас, выпущенный вторым украинским танком, пролетает мимо российской машины.

  В итоге, российский танк покинул зону поражения, отступая за лесополосу. Согласно авторам материала, бой с противником продолжил другой российский танк, а машина, остановившая атаку противника, отправилась на пополнение боекомплекта.


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  Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/46248

#россия #украина #сво #всу #техника #оружие #танки #видео #бой
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