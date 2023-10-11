Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Вагоностроительного Завода

Очередная партия новейших танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3 образца 2022 года уже поставлены в войска - сообщает «Уральский Вагоностроительный Завод». Эти боевые машины уже скоро окажутся в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.

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Танки серии Т-90М обладают мощным вооружением и защитными системами, что позволяет им успешно выполнять задачи в любых условиях боевых действий. Модернизированные Т-72Б3 обр. 2022, в свою очередь, получили улучшенные характеристики и новые возможности. Вдобавок, все танки из этой партии получили специальную антидроновую защиту в виде навесных козырьков. Это является обязательным оборудованием в условиях современных боевых действий.

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В период проведения Спецоперации, российский военно-промышленный комплекс сделал рывок в разработке беспилотных летательных аппаратов для поражения бронетехники Вооруженных Сил Украины. Однако, не осталось без внимания и работа в конструировании эффективных способов защитить технику Армии России от различных дронов украинских формирований. Причём наращивание антидроновых сеток можно увидеть как на танках, так и на боевых машинах пехоты.