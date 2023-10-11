Всё отчётливее просматривается инициатива на стороне российских войск

Российские подразделения вступили в сражение с ВСУ на линии Синьковка - Ивановка - Кисловка. Наступление проводится по всей линии соприкосновения, хотя украинские формирования пытаются сопротивляться. Хоть самые серьезные успехи у Авдеевки, ВС РФ атакуют и на других участках.

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Подразделения 6-й армии и 1-й танковой армии перешли в наступление на линии Синьковка — Ивановка — Кисловка по Купянскому направлению. В бою у Синьковки российские войска захватили три опорных пункта ВСУ, заняв позиции на 1 километр и 1,5 километра в направлении Ивановки и Кисловки. Однако, продвижение затруднено из-за сильного минирования местности и украинских формирований, которые проводят контратаки. За последние сутки российские военные отразили десять атак и закрепились на новых позициях. Потери ВСУ составили до 280 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.

На Красно-Лиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ достигли 65 человек и двух пикапов. В результате атаки были поражены несколько танков и артиллерийских систем.

На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде ТРО в районах Угледар и Водяное. Потери украинской стороны составили до 155 военнослужащих и несколько автомобилей. Были также поражены несколько артиллерийских систем.

На Запорожском направлении украинские подразделения предприняли две атаки северо-западнее Вербового, понеся значительные потери. Однако, точная информация о числе погибших и разрушенной технике неизвестна. Были также поражены несколько артиллерийских систем.

На Херсонском направлении ВСУ понесли значительные потери, были уничтожены до 45 военнослужащих и 11 автомобилей, а также несколько артиллерийских систем. В районе Приднепровского Херсонской области была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Также следует отметить, что на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области был поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины дроном-камикадзе "Ланцет". В районе Маловарваровки Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

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Таким образом, российские войска продолжают активные операции на Восточной Украине, достигая значительных успехов на различных направлениях.