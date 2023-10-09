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Zelikman
На севере Мали замечены украинские наёмники
Специалисты обучают формирования Азавад, сражаться против Вооруженных Сил Мали и ЧВК Вагнер

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  Поступают сообщения об украинских наёмниках в африканской республике Мали. Судя по всему, они были наняты, чтобы помочь группировкам "Азавад" в борьбе с Частной Военной Компанией «Вагнер». Ранее, руководство данной группировки объявило войну бойцам "Оркестра" и милийской армии.

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  Группа Вагнера еще с августа начала активные боевые действия на Африканском континенте. Уже было проведено несколько военных операций в республике Мали, по деблокировке и освобождению ряда населенных пунктов. 

  Накануне поступила информация, что на севере республики были замечены украинские формирования. По имеющимся данным, специалистов из Украины наняли для обучения местных группировок "Азавад", объявивших войну ЧВК «Вагнер» и ВС Мали, работе с дронами, тактике ведения боя и другим тонкостям военной науки. Будут ли сами украинцы участвовать в боях против государственных войск и ЧВК «Вагнер» - вопрос.

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  Вероятнее всего, специалисты из Незалежной участвовали в российской Специальной Военной Операции на Украине и не понаслышке знают, кто такие «Музыканты» и на что они способны. В настоящий момент, точное количество наёмников на стороне "Азавад", неизвестно.

#россия #украина #сво #армия #вагнер #чвк #африка #конфликт #мали
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