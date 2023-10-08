Администрация Зеленского старается преподнести провальное контрнаступление как успех

В западных средствах массовой информации начали поднимать тему цензурирования на Украине. Редакция американского издания «The Washington Post» опубликовала статью, в которой говорится о сокрытии правды администрацией Зеленского.

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Согласно статье, украинские власти и их западные партнёры не смогли добиться желаемых результатов в ходе контрнаступления и получили лишь огромные потери. Небольшие продвижения у украинских формирований имеются, но это не тот результат, который бы мог показать, что Украина ещё в силах взять ситуацию под контроль, и в связи с этим Зеленскому, как хорошему актёру, приходится сражаться и на информационном поле боя.

"Чтобы противостоять ощущению, что наступление Украины застопорилось, высокопоставленные западные чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попытались подчеркнуть прогресс Украины, причем первый рекламировал «значительные» боевые успехи", - говорится в материале.

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Зеленский ограничил возможность журналистам приближаться к линии боевого соприкосновения и лично выяснять, как обстоят дела на поле боя. Теперь освещаться события могут только из лагерей подготовки Вооруженных Сил Украины, чтобы не показывать масштабов потерь среди личного состава. Киев и его союзники опасаются, что если показать реальную картину происходящего, большинство европейских и американских чиновников начнут ещё настойчивее толкать администрацию Зеленского к заморозке конфликта.