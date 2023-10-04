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Стало известно о применении в зоне проведения Специальной Военной Операции новых осколочно-фугасных боеприпасов 3ВОФ128 «Тельник», которые могут использоваться исключительно российскими танками Т-90М «Прорыв».
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"Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории", - рассказал главнокомандующий Сухопутными Войсками Олег Салюков.
По словам военачальника, данные боеприпасы могут быть использованы только танками Т-90М «Прорыв», так как требуют особого оборудования, которое имеется у этих моделей. Российские экипажи активно используют новые боеприпасы для уничтожения украинской пехоты. Чаще снаряды «Тельник» называют осколочно-шрапнельными. Заявлено, что поражающая мощь в 6-8 раз превосходит все другие типы боеприпасов.
Полный комплект «Тельник» состоит из танкового баллистического вычислителя, адаптированного к новому типу выстрела и его баллистике, блока ввода информации и самого 125-миллиметрового выстрела 3ВОФ128 с осколочным снарядом, имеющим воздушный подрыв на траектории.