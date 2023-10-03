По истечении этого периода начнутся холода и у Вашингтона закончатся деньги на помощь Украине

Судя по всему, американское правительство готово поддерживать Украину ещё в течение двух месяцев. Ранее сообщалось, что у Вашингтона остаются средства, чтобы финансировать Украину ещё 6 месяцев. Однако, последние заявления координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби подсказывают, что помощь закончится гораздо раньше.

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"Погода не является нашим другом. У нас осталось 6-8 недель до того момента, как положение станет более тяжелым", - заявил Кирби на брифинге, говоря о возможности Киева продолжать контрнаступление в условиях начала осенне-зимнего периода.

Также Кирби сообщил, что в ближайшие недели Вашингтон объявит об очередном пакете помощи для Украины и вдобавок раскрыл, что у США, как по совпадению, есть средства для помощи администрации Зеленского именно на два месяца.

"Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того", - добавил Джон Кирби.

Учитывая все обстоятельства, оставшиеся два месяца - это последний шанс для администрации Зеленского. Вооруженные Силы Украины должны показать, что способны преодолеть российскую оборонительную линию и переубедить тем самым американских конгрессменов, стремящихся полностью закрыть финансирование Киева.

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Вдобавок Владимир Зеленский, находясь в Нью-Йорке, уже пообещал захват Бахмута и ещё двух городов в ближайшем будущем. Валерий Залужный считает данную затею безумием, но, как говорится, "Кто платит деньги, тот заказывает музыку".