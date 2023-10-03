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Как сообщает британское издание «The Daily Telegraph», ссылаясь на свои источники в Министерстве Обороны, Великобритании больше нечего отправлять на Украину, однако, Лондон может поспособствовать в побуждении других стран давать больше денег и оружия.
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"Мы отдали почти столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять оборудование для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", - сообщил высокопоставленный источник издания.
По словам чиновника, Лондон даже не может больше поставлять Киеву свои основные боевые танки «Challenger-2». Государство уже отправило администрации Зеленского порядка четырнадцати танков, две реактивные системы залпового огня M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), беспилотные летательные аппараты, ракеты «Storm Shadow» и большое количество другой техники и боеприпасов. Теперь, по мнению чиновника, нагрузку на себя должны взять страны Европейского Союза, так как Великобритании больше нечего отправить Вооруженным Силам Украины.
Если данная информация подтвердится официально, то украинским властям придётся очень несладко. Великобритания также оказывала серьёзный вклад в поставках оружия для ВСУ и лишение еще одного крупного поставщика вооружения, после инцидента в Соединённых Штатах, будет весьма тяжелым событием для администрации президента Украины.