Зато Лондон может поспособствовать в побуждении других стран давать больше денег и оружия

Как сообщает британское издание «The Daily Telegraph», ссылаясь на свои источники в Министерстве Обороны, Великобритании больше нечего отправлять на Украину, однако, Лондон может поспособствовать в побуждении других стран давать больше денег и оружия.

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"Мы отдали почти столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять оборудование для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", - сообщил высокопоставленный источник издания.

По словам чиновника, Лондон даже не может больше поставлять Киеву свои основные боевые танки «Challenger-2». Государство уже отправило администрации Зеленского порядка четырнадцати танков, две реактивные системы залпового огня M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), беспилотные летательные аппараты, ракеты «Storm Shadow» и большое количество другой техники и боеприпасов. Теперь, по мнению чиновника, нагрузку на себя должны взять страны Европейского Союза, так как Великобритании больше нечего отправить Вооруженным Силам Украины.

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Если данная информация подтвердится официально, то украинским властям придётся очень несладко. Великобритания также оказывала серьёзный вклад в поставках оружия для ВСУ и лишение еще одного крупного поставщика вооружения, после инцидента в Соединённых Штатах, будет весьма тяжелым событием для администрации президента Украины.