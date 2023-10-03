Заявил эксперт бундесвера Карло Масала в эфире немецкого телеканала «Die Welt»

В эфире немецкого телеканала «Die Welt» военный эксперт Карло Масала заявил, что за четыре месяца украинского контрнаступления Вооруженными Силами Украины не удалось прорваться сквозь российскую оборону.

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Профессор Мюнхенского университета бундесвера считает, что российские подразделения успешно отражают атаки ВСУ и удерживают свои позиции. При этом у украинских формирований появляется всё больше проблем. К примеру, до сих пор не решен вопрос с ударами российских беспилотников «Ланцет», которые не дают спокойно передвигаться украинской бронированной технике в зоне боевых действий. Эксперт высоко оценил эффективность данного типа оружия и считает, что они доставляют серьёзные проблемы для украинских войск, как в материальном, так и в моральном плане.

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Касательно дальнейшего развития событий на украинском театре боевых действий, Карло Масала предположил, что конфликт может продолжаться очень долго, так как Россия перешла к тактике истощения ресурсов Украины и усталость западного общества от данного конфликта. По его словам, в Москве готовы проводить Специальную Военную Операцию и до 2025 года, если понадобится. Однако, имеются сомнения, что поддержка администрации Зеленского со стороны Запада продлится так долго. В Соединённых Штатах уже наблюдается перевес в сторону отказа от спонсирования Киева, а помимо этого, к такой риторике переходит всё больше государств в Европе.