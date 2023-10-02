С 1 октября прекратила своё действие резолюция Совбеза ООН, запрещающая Ирану экспорт различного ракетного вооружения

На официальном видео от Министерства Обороны Российской Федерации были замечены иранские 122-миллиметровые боеприпасы «Arash» для реактивной системы залпового огня «Град».

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Как сообщается, с 1 октября 2023 года истёк срок резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, которая запрещала Исламской Республике Иран экспортировать ракетное вооружение и технологии с ними связанные в другие государства без международного контроля. Известно, что данные ракеты имеют четыре разные модификации. Каждая из них обладает своими особенностями, свойствами и характеристиками. Есть боеприпасы объемного взрыва, осколочно-фугасные, дистанционного минирования. Дальность стрельбы также варьируется от 18 до 40 км. Некоторые боеприпасы имеют даже высокоточные управляемые варианты.

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Судя по всему, Иран начал поставлять Вооруженным Силам РФ и такие боеприпасы. Ранее страна стала основным экспортёром в Россию беспилотных летательных аппаратов самолётного типа «Shahed-136». В России также началось совместное производство данных дронов-камикадзе. Находясь более сорока лет под западными санкциями, Исламская Республика сумела поразить весь мир своими разработками в сфере вооружения и военной техники.