В цехах предприятия будут производиться и обслуживаться БПЛА Bayraktar

На форуме оборонных индустрий в Киеве генеральный директор компании "Baykar" Халук Байрактар заявил, что завод по производству беспилотных летательных аппаратов будет построен за восемнадцать месяцев.

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Украина и Турция уже давно готовили данный проект, ещё до начала российской Специальной Военной Операции на Украине. Компания проинвестирует в страну 100 миллионов долларов, а помимо производства ударных дронов предприятие будет выступать в качестве сервисного центра "Baykar".

Это уже вторая крупная оружейная компания, которая планирует разместить свои производственные мощности на территории Украины. Накануне разрешение от Федерального Антимонопольного Ведомства на создание совместного предприятия с оружейным государственным концерном Украины получила крупнейшая немецкая компания «Rheinmetall».

В новый танковый завод будет вложено порядка 200 миллионов евро, а выпускаться должно будет до 400 танков в год. Точно так же на предприятии будет обслуживаться и ремонтироваться другая бронетехника НАТОвского образца Вооруженных Сил Украины.

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Если с немецкой компанией всё очевидно, и спокойным строительство нового предприятия не будет, то вот с турецкой "Baykar" всё не так просто.