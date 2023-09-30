В отправленной партии находятся как новые машины, так и отремонтированные

Курганский машиностроительный завод отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Эшелон состоит как из абсолютно новой бронетехники, так и из машин, повреждённых в ходе Специальной Военной Операции и прошедших необходимые ремонтные работы.

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"Курганмашзавод вышел на выдающиеся темпы работы. Объемы производства легкой бронетехники выросли в несколько раз. Предприятие отгружает боевые машины пехоты в требуемых объемах, зачастую с опережением графика – в конце сентября в войска отправилась очередная партия БМП-3. Кроме того, закрыт годовой контракт на ремонт "троек" – это результат большой и слаженной работы коллектива предприятия, который в сжатые сроки освоил капитальный ремонт изделий и создал мощную техническую и производственную базу", - заявил индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

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Отправленные боевые машины получили новые противокумулятивные решетки и бронеэкраны, а также дополнительные комплекты для дальнейшего их обслуживания. Состав с военной техникой уже направляется в зону проведения Спецоперации, и уже скоро новые и обновлённые БМП-3 приступят к выполнению боевых задач.