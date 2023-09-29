После встречи Владимира Путина с замминистра обороны Юнус-беком Евкуровым и Андреем Трошевым, пользователи в сети начали спорить о возвращении ЧВК Вагнер

После недавней встречи президента Российской Федерации с заместителем министра обороны Юнус-беком Евкуровым и бывшим сотрудником Частной Военной Компании "Вагнер" Андреем Трошевым, в сети начались споры касательно официального возвращения Группы Вагнера на Украину.

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Одни утверждают, что Трошев был одним из руководителей компании и "Вагнер" вот-вот начнёт переброску подразделений из Африки, как это было в 2022 году, другие утверждают, что Трошев не имел никакого веса в организации, и вообще один единственный ушел из "Оркестра" в Министерство Обороны, но истина где-то посередине.

Еще летом в компании сообщали, что "Музыкантам" поступают предложения перейти в новую организацию и вновь принять участие в украинской кампании. Сообщалось, что бойцы компании отказывались от такого предложения и не желали покидать ЧВК "Вагнер". Представители компании предполагали, что занимается вербовкой сотрудников Андрей Трошев, который ранее работал в Группе Вагнера под позывным "Седой". Именно его Владимир Владимирович Путин предложил поставить на пост руководителя подразделениями ЧВК "Вагнер" при Министерстве Обороны, но в конце июня Евгений Пригожин наотрез отказался от такого развития событий и решил вывести своих бойцов на территорию Республики Беларусь. В ЧВК "Вагнер" рассказали, что сам Трошев ключевых должностей не занимал, да и серьёзного авторитета в компании не имел.

В настоящее время руководство ЧВК "Вагнер" официально ответило, что её сотрудники не участвуют в Специальной Военной Операции и никаких договорённостей с Минобороны не имеют.

По факту, так оно и есть, однако, после переезда в Республику Беларусь и выхода из зоны СВО, компания отправила в бессрочный отпуск огромное количество сотрудников. Многие из них уже даже не смогут участвовать в дальнейшей деятельности ЧВК "Вагнер", так как не подходят под новые требования компании. У кого-то не подошел возраст, у кого-то могут быть проблемы со здоровьем, теперь в Группу Вагнер не берут людей даже с дыркой в зубах. Кандидаты должны иметь на руках все справки, включая стоматолога, чтобы не возникло ситуации, когда боец находится на боевом задании, а у него вдруг заболел зуб.

Помимо этого, на всех сотрудников, которых на июнь 2023 года было в районе 50 тысяч, банально не хватает работы. Африканские кампании и контракты по обучению личного состава, не могут сравниться по масштабности с конфликтом на Украине. Многие сотрудники месяцами ждут возможности отправиться в очередную командировку, но по объявлению о наборе команды в Африку, все места быстро заполняется и ребята ожидают следующего рейса.

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Поэтому среди бойцов ЧВК "Вагнер" нашлось немало ребят, которые решили вступить в новые подразделения, сформированные для отправки в зону Спецоперации. Таким образом, бойцы компании вновь оказались в тех же окрестностях Бахмута, но самой компании там нет. Впрочем, как и всегда, "Их там нет".