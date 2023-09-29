Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Генштабе заявили, что планов дополнительных мобилизационных мероприятий нет
Для выполнения боевых задач достаточно военнослужащих по контракту и бойцов добровольческих подразделений

реклама

  Накануне представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Владимир Цимлянский сделал ряд заявлений на брифинге Министерства Обороны, касательно осеннего призыва и частичной мобилизации.

реклама

  Как сообщается, солдат срочной службы, призванных с первого октября, не будут отправлять для её прохождения в новых регионах и зону проведения Специальной Военной Операции. Также все срочники будут своевременно уволены в запас и отправлены в места проживания, срок службы составит всё те же двенадцать месяцев. По словам представителя Генерального Штаба, для выполнения боевых задач достаточно кадровых военных, военнослужащих подписавших контракт с Вооруженными Силами России, и добровольческих отрядов. В стране за последние месяцы возросло количество добровольцев, которые решили принять участие в Спецоперации.

  Также в Министерстве Обороны вновь затронули тему частичной мобилизации.

  "Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном Штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - заявил Владимир Цимлянский.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

  

#россия #сво #армия #мобилизация #министерство обороны #вооруженные силы #генштаб
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинские силы возобновили артиллерийские обстрелы позиций батальона Восток
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
14
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
25
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
5
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
2
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
3
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
10
BMW анонсировала подзаряжаемые гибридные 5-Series в кузове G60: самый дешёвый вариант стоит 65 300 евро
+
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
2
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
1
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
5
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
4
Западная пресса обвинила в частых поломках переданного вооружения слабую подготовку ВСУ
6
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
14

Популярные статьи

О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
47
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
5
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
79
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
4

Сейчас обсуждают

Вася Ягодкин
13:20
Это у тебя между ног такой гриб, да Вася? 😂
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Apsheronsky tchai
13:19
Шишкин, кусни грибца. Местные свыни рекомендуют.
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Чaтo-Б0t
13:19
>Осталось посомтреть карту, хотя бот же кг/ам. Ты просто смешон. Иди в школу, неуч, учи русский язык. Потом уж и приходи.
Рогов: солдаты ВСУ активно сдаются группами на ореховском направлении
Вася Ягодкин
13:19
Аааааааааааааааааааааааа тупорылая мразь Вася Боярышник сливается 😂 Куда ты делась заднеприводная апшеронская мразь! Выходи в комменты, чучело ты абоссаное.
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Бочка
13:18
Первый раз слышу такое от тебя )))
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Вася Ягодкин
13:18
А вот и еще один поц-аккаунт Васи Боярышника 😆 Я ж говорю, кроме этого тупого выродка, шешу больше никто не вспоминает.
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
devchidable
13:17
Осталось посомтреть карту, хотя бот же кг/ам.
Рогов: солдаты ВСУ активно сдаются группами на ореховском направлении
Тruth Seеker
13:17
А что с заменой html?
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Apsheronsky tchai
13:16
О, прогноз от великого АНАЛитега, криптоинвестора и собирателя игровых ПуКа из рыгарда за three hundred bucks. Но таки непонятно, в Майкопское стоит вкладывать или закупать грывни с прицелом на покупк...
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Чaтo-Б0t
13:16
В Оверах кудахчет Seеker, Криком надрывается, Потому что в жопу стринги Глубоко врезаются.
Вице-премьер Украины Верещук призвала россиян уезжать из Крыма, предупреждая об опасностях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем