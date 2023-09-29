Для выполнения боевых задач достаточно военнослужащих по контракту и бойцов добровольческих подразделений

Накануне представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Владимир Цимлянский сделал ряд заявлений на брифинге Министерства Обороны, касательно осеннего призыва и частичной мобилизации.

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Как сообщается, солдат срочной службы, призванных с первого октября, не будут отправлять для её прохождения в новых регионах и зону проведения Специальной Военной Операции. Также все срочники будут своевременно уволены в запас и отправлены в места проживания, срок службы составит всё те же двенадцать месяцев. По словам представителя Генерального Штаба, для выполнения боевых задач достаточно кадровых военных, военнослужащих подписавших контракт с Вооруженными Силами России, и добровольческих отрядов. В стране за последние месяцы возросло количество добровольцев, которые решили принять участие в Спецоперации.

Также в Министерстве Обороны вновь затронули тему частичной мобилизации.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном Штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - заявил Владимир Цимлянский.