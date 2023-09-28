По словам Mi-6, Россия накапливает силы для серьёзных наступательных операций в следующем году

По информации британской разведки Mi-6, российское правительство планирует освободить еще пять регионов от украинских формирований, если конфликт продлится на протяжение всего 2024-го года.

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По версии британских спецслужб, Киев рискует потерять несколько южных областей, вдобавок к тем, которые уже потеряла, и в случае продолжения боевых действий, Украине необходимо будет готовиться к российскому наступлению.

"MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что Кремль подготовил план захватах 5 областей Украины если война продлится в 2024 году", - сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на свои источники в Министерстве Обороны Украины.

Как сообщается, Россия может задействовать в наступательных операциях до одного миллиона человек. В настоящее время создаются новые соединения и группировки, подразделения получают новую военную технику и проходят боевое слаживание, но как сообщают в британской разведке, накапливающиеся силы не отправляются на линию боевого соприкосновения, а концентрируются на Российско-украиной границе.

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При этом, по имеющейся информации, Кремль уже даже подготовил план присоединения данных регионов в состав Российской Федерации.