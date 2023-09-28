Постепенно Россия планирует обновить свой авиапарк, заменив истребители Су-27 на Су-57

Как сообщает глава Минпромторга Дениса Мантурова , авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал Воздушно-космическим Силам Российской Федерации очередную партию новейших истребителей 5-го поколения Су-57 и глубоко модернизированных Су-35С поколения 4++.

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"В частности, слаженной работой отличаются предприятия, входящие в контур «Ростеха»: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С. Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди. Отмечу, что вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе Координационного совета при Правительстве Российской Федерации", - говорится в сообщении Мантурова.

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На сегодняшний день, истребители Су-57 являются одними из самых продвинутых самолётов во всём мире. Из одноклассников данного самолёта есть только три американских аналога F-22 Raptor, F-35C и F-35A/B, а также китайский J-20. Российская федерация запустила серийное производство данных боевых машин летом 2019 года и постепенно заменит ими более старые истребители Су-27.