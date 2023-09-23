В настоящее время, по данным иностранных аналитиков, Россия производит около 200 танков в год

По мнению иностранных военных экспертов, возобновление производства советских танков, с единой газотурбинной силовой установкой, Т-80 планируется не только из-за его хороших боевых качеств и технических характеристик.

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Западные специалисты проанализировали изменения, которые произошли в России за последние полтора года. Страна нарастила в несколько раз производство оружия, боеприпасов, военной техники и другого оборудования, которое задействуется в рамках Специальной Военной Операции. Как сообщается иностранными аналитиками, Российская Федерация в настоящий момент может производить около двухсот танков моделей Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Производственные мощности для данных боевых машин уже на пределе своих возможностей и производить ещё больше данных танков вряд ли получится.

Однако, российский военно-промышленный комплекс нашёл пути решения данной проблемы. Как считают на Западе, за счёт запуска производства Т-80, вырастет общее количество выпускаемых в год боевых машин. Всё дело в том, что эти танки производились на Омском Заводе Транспортного Машиностроения и перезапуск проекта Т-80 никак не коснётся производства Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», а лишь увеличит общее количество выпускаемой техники.

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И всё же не стоит забывать, бойцы на линии боевого соприкосновения высоко оценили танки Т-80. Хоть газотурбинный двигатель машины и потребляет больше топлива, но он даёт хорошую маневренность и меньший уровень шума. Также сообщается, что машины могут получить обновлённые основные орудия.