Группа Вагнера в настоящее время подготавливает бойцов Внутренних Войск МВД Республики Беларусь

Инструктор из Частной Военной Компании "Вагнер" ответил на ряд вопросов журналистам Республики Беларусь. В настоящее время на полигонах компании проходят подготовку подразделения Внутренних Войск Министерства Внутренних Дел Беларуси.

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По словам сотрудника с позывным "Беримир", в первую очередь инструкторам Группы Вагнера предстоит выяснить, насколько подготовлены бойцы того или иного подразделения, чтобы понимать, потребуется ли проходить военнослужащим полную подготовительную базу компании "Вагнер", или же достаточно внести некоторые изменения в тактику ведения боя. Вооруженные Силы Республики Беларусь уже больше тридцати лет не участвовали ни в каких конфликтах, и подготовительная база немного отличается от реальных боевых действий в современных условиях.





"Начинаем всё просто с одиночной подготовки с оружием, изготовки к бою из различных положений, с удобного и неудобного плеча. У нас опять же, есть определенные нюансы из боевого опыта. То есть, определенные изготовки, которые были раньше, они уже не работают." - заявил инструктор "Беримир".

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"Музыкант" рассказал, что если изготавливаться по старой методичке, то бойцы открывают определенные части тела, куда прилетают осколки, и это приводит к летальному исходу. Также было отмечено, что бойцов Республики Беларусь обучают, отталкиваясь от опыта Специальной Военной Операции с применением любых средств поражения противника, включая тяжёлое вооружение.