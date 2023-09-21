Уже скоро обновлённые 152-милиметровые самоходки прибудут в зону СВО

В российской государственной корпорации «Ростех» сообщили, что отправили в Вооруженные Силы России новую партию модернизированных 152-милиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С».

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"Усовершенствованная «Мста» может работать в режиме «огневой налет», имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов", - заявили в корпорации.

Представители компании раскрыли, что модернизированная машина теперь может поражать свою цель одновременно несколькими зарядами по отличающимся траекториям. Самоходка имеет скорострельность до десяти выстрелов в минуту и имеет лучшую мобильность для быстрого ухода от ответного огня Вооруженных Сил Украины. Также условия нахождения в боевой машине экипажа стали лучше за счет автономного агрегата питания с кондиционерной приставкой.

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Российская Армия широко использует 152-милиметровые самоходные артиллерийские установки «Мста-С» в рамках Специальной Военной Операции. Техника отлично себя показывает в боевых условиях, тем не менее, корпорация постоянно модернизирует данную самоходку, повышая её тактико-технические характеристики.