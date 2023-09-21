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Как сообщают в Министерстве Обороны Азербайджана, командир корпуса Вооруженных Сил Азербайджана, чьи подчинённые причастны к гибели российских миротворцев, был отстранён от службы. Данную информацию подтвердили и в Министерстве Обороны Российской Федерации.
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Также заявляется, что были задержаны подозреваемые в гибели российских бойцов. Среди погибших числится заместитель командующего подводными силами Северного флота, который входил в командование миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Азербайджанская сторона принесла свои соболезнования всем родным и близким погибших военнослужащих. Президент страны в телефонном разговоре с Владимиром Владимировичем Путиным принёс свои извинения и заявил, что Азербайджан готов выделить материальную помощь семьям погибших. Следственные комитеты России и Азербайджана тесно сотрудничают по делу об обстреле российских миротворцев.
Миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи на территории Нагорного Карабаха, обеспечивая безопасность мирного населения в регионе. В период активных боевых действий российские силы помогали мирным жителям эвакуироваться из наиболее опасных районов.