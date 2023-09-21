По мнению эксперта, башня Challenger, возможно, была смещена, это может быть только результатом взрыва боеукладки

Подполковник Великобритании в отставке Стюарт Кроуфорд изучил видео и фотоматериалы с уничтоженным на Украине основным боевым танком Challenger-2 и пришел к неутешительным выводам, что британская техника горит ничуть не хуже российской.

реклама

"До этого злорадствовали по поводу русских танков, которые взрывались, подбрасывая башню в воздух. В точности то же самое могло произойти с нашим танком: изучение новых фотографий говорит о том, что башня Challenger, возможно, была смещена. Это может быть только результатом взрыва боеукладки", - пишет эксперт в публикации Daily Express.

По словам офицера, в самом начале боевая машина была обездвижена противотанковой миной, но когда в него влетела ракета из российского противотанкового комплекса «Корнет», защита танка не справилась со своей задачей и произошла детонация боекомплекта.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Танкисты любой страны знали и без этого, что нет неуязвимых танков и других видов бронированной техники, но простые обыватели считали, что основной боевой танк Великобритании непобедим, ведь он ранее не был ни разу уничтожен ни одной армией в мире. По мнению Стюарта Кроуфорда то, что русские уничтожили на Украине первый танк Challenger-2 отрезвило всех, кто думал о передаче Киеву "чудо-оружия".