Данный продукт разрабатывает научно-производственное объединение «Андроидная техника»

Как сообщает управляющий директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров, Вооруженные Силы Российской Федерации в ближайшее время получат образцы нового композитного дроны-камикадзе «БАС-80».

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По заявлению представителя предприятия, это делается для испытания разработки в условиях реальных боевых действий.

"Мы передали "Царским волкам" пару наших «БАС-80», чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации", - заявил Дудоров.

По заявлению разработчиков нового беспилотного летательного аппарата, дрон сумеет поражать цели на дальности до 30 км. Высота полёта будет достигать 200 м, а предельная скорость беспилотника 130 км/час. Масса боезаряда в базовой комплектации составляет 500 грамм, но есть возможность увеличить её до двух килограммов для поражения бронированных автомобилей, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и другой бронированной техники. Однако, в таком варианте у дронов-камикадзе снижается мобильность и маневренность.