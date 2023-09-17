Как гласит старая народная пословица: Обещанного три года ждут

Как сообщают источники в Киеве, Вооруженные Силы Украины по сей день не получили обещанные в декабре 2022-го года американские полноприводные бронированные машины М1117 Guardian 4x4 (Armored Security Vehicle - ASV 150).

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Вот уже закончился летний период и активная фаза украинского контрнаступления. Однако, Киев не получил части обещанного западными странами вооружения, как например те же броневики M1117 Guardian 4x4. В Пентагоне заявляют, что техника не отправляется из-за ее переоснащения. В Соединённых Штатах Америки только готовится проект для ускорения всех необходимых процессов. Даже сам проект должен попасть на стол конгресса не позднее 15-го декабря. А само переоснащение также может продлиться немало времени.

В сумме Вашингтон пообещал администрации Зеленского порядка 250 бронированных машин. Сама модель M1117 Guardian 4x4 является глубоко модернизированным и современным вариантом бронемашины Commando из 60-ых. Модификацию 1999-го года в начале нулевых начали активно закупать для Вооруженных Сил США на замену многочисленных бронеавтомобилей HMMWV в Афганистане и Ираке. Однако, спустя некоторое время, броневики M1117 Guardian 4x4 также отправились на хранение. Теперь техника должна послужить украинским формированиям.