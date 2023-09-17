Со слов источников издания, продолжительные боевые действия деморализуют украинских солдат и население Украины

Как сообщает британское издание The Telegraph, настроения на Украине ухудшаются в связи с большим количеством погибших в ходе контрнаступления и перспективой долгого изнурительного конфликта.

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Журналистам издания удалось побеседовать с одним из офицеров Вооруженных Сил Украины, который попросил оставить его фамилию, имя, должность, звание и остальные данные в секрете. Он рассказал об огромных потерях в рядах украинской армии и то, какой ценой даётся каждый метр этого контрнаступления.

"И если конфликт затянется еще на один или два года, нагрузка на ограниченные человеческие ресурсы Украины может стать огромной", - поделился офицер.

Многие, по его словам, гибнут не успев поучаствовать даже в первом бою, как правило виной этому российские минные поля, авиация и артиллерия. В подразделениях есть понимание, что быстро данный конфликт не завершится, и велика вероятность, что Украина не выйдет из него победительницей.

В сети есть немалое количество видеокадров, где украинская бронированная техника поражается артиллерией в момент ротации военнослужащих. Когда только высадившиеся бойцы ВСУ погибают от огня российских войск, а эвакуационная машина остаётся остовом посреди поля.

Также представители издания смогли пообщаться с народным депутатом Дмитрием Наталуха.

"Возможно, самое большое отличие от 2022 года в том, что сейчас умерло так много людей", - заявил политик журналистам.