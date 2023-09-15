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Батальон Восток сообщает, что украинские формирования ослабили свой натиск на их направлении
Последние несколько суток прошли относительно спокойно. Ранее же ВСУ ежедневно проводили огромное количество наступательных операций

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  Как сообщают бойцы батальона «Восток» последние дни Вооружённые Силы Украины ослабили свой натиск и больше не отправляют бесчисленные группировки на бессмысленную гибель, но при этом очевидно, что киевские формирования не выдохлись.

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  Со слов бойцов, последнее время украинская армия всё активнее использует различные беспилотные летательные аппараты для разведки и попыток нанести ущерб дистанционно. Однако сутки для «Востока» прошли неплохо, без потерь.

  "Раздобыли трофеи - пару штурмовых американских винтовок, - сбили пару дронов, нанесли поражение по позициям... В общем, рутина. Нужно сказать, что украинские формирования призадумались. Нельзя утверждать, что они выдохлись - ресурс у них ещё есть, - но интенсивность атак последние пару дней снизилась. Утром у Вооруженных Сил Украины традиционная эвакуация - значит, есть потери. Временное снижение активности в поле они пытается компенсировать повышением активности в небе - в туалет, простите, не выйти, чтобы за тобой не подглядывали и не пытались навернуть чем-то сверху. В общем, жизнь продолжается", - говорится в сообщении.

  Возможно, в Киеве решили пересмотреть тактику ведения боя, поняв, насколько невыгодно соотношение потерь среди личного состава и военной техники со скромными продвижениями на линии соприкосновения, да ещё и без возможности окопаться на захваченных позициях.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #оружие #бпла #дроны
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