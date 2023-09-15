Последние несколько суток прошли относительно спокойно. Ранее же ВСУ ежедневно проводили огромное количество наступательных операций

Как сообщают бойцы батальона «Восток» последние дни Вооружённые Силы Украины ослабили свой натиск и больше не отправляют бесчисленные группировки на бессмысленную гибель, но при этом очевидно, что киевские формирования не выдохлись.

реклама

Со слов бойцов, последнее время украинская армия всё активнее использует различные беспилотные летательные аппараты для разведки и попыток нанести ущерб дистанционно. Однако сутки для «Востока» прошли неплохо, без потерь.

"Раздобыли трофеи - пару штурмовых американских винтовок, - сбили пару дронов, нанесли поражение по позициям... В общем, рутина. Нужно сказать, что украинские формирования призадумались. Нельзя утверждать, что они выдохлись - ресурс у них ещё есть, - но интенсивность атак последние пару дней снизилась. Утром у Вооруженных Сил Украины традиционная эвакуация - значит, есть потери. Временное снижение активности в поле они пытается компенсировать повышением активности в небе - в туалет, простите, не выйти, чтобы за тобой не подглядывали и не пытались навернуть чем-то сверху. В общем, жизнь продолжается", - говорится в сообщении.

Возможно, в Киеве решили пересмотреть тактику ведения боя, поняв, насколько невыгодно соотношение потерь среди личного состава и военной техники со скромными продвижениями на линии соприкосновения, да ещё и без возможности окопаться на захваченных позициях.