Военная полиция проводит расследование по факту случившегося

Как сообщается, во время военных Inžinierių griausmas 23(Инженерный гром 23) в Литовской Республике, 12 сентября 2023 года один из военнослужащих получил серьёзную травму и был вывезен в госпиталь из военного полигона.

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Как выяснилось позднее, боец Вооруженных Сил Литвы погиб в медицинском учреждении. В настоящее время военная полиция проводит разбирательство в факту случившегося. Предстоит выяснить при каких обстоятельствах боец получил несовместимые с жизнью травмы находясь на учениях. Министерство Обороны республики выразило соболезнования родным солдата, но попросило не распространяться о случившемся в средствах массовой информации и социальных сетях.

Последнее время Польша, Литва, Латвия и Эстония начали активно демонстрировать мощь своих вооруженных сил, путём различных парадов, учений или стягивания войск к государственным границам. Связано это с прибытием на территорию Республики Беларусь Частной Военной Компании "Вагнер" и проведение их совместных учений с белорусскими военнослужащими.

Пока в Литве ищут виновных в гибели военнослужащего срочной службы на учениях, сотрудники Группы Вагнера начали подготовку уже второй волны бойцов Республики Беларусь.



