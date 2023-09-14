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В Литве во время военных учений погиб один из военнослужащих срочной службы
Военная полиция проводит расследование по факту случившегося

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  Как сообщается, во время военных Inžinierių griausmas 23(Инженерный гром 23) в Литовской Республике, 12 сентября 2023 года один из военнослужащих получил серьёзную травму и был вывезен в госпиталь из военного полигона.

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  Как выяснилось позднее, боец Вооруженных Сил Литвы погиб в медицинском учреждении. В настоящее время военная полиция проводит разбирательство в факту случившегося. Предстоит выяснить при каких обстоятельствах боец получил несовместимые с жизнью травмы находясь на учениях. Министерство Обороны республики выразило соболезнования родным солдата, но попросило не распространяться о случившемся в средствах массовой информации и социальных сетях.

  Последнее время Польша, Литва, Латвия и Эстония начали активно демонстрировать мощь своих вооруженных сил, путём различных парадов, учений или стягивания войск к государственным границам. Связано это с прибытием на территорию Республики Беларусь Частной Военной Компании "Вагнер" и проведение их совместных учений с белорусскими военнослужащими.

  Пока в Литве ищут виновных в гибели военнослужащего срочной службы на учениях, сотрудники Группы Вагнера начали подготовку уже второй волны бойцов Республики Беларусь.


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#вагнер #армия #чвк #бойцы #вооруженные силы #литва #учения #республика беларусь
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